Туристка умерла от укуса щенка

Норвежская туристка Биргита Каллестад, которая вернулась с Филиппин, скончалась после укуса щенка. Об этом сообщает The Mirror.

Как отмечается, будучи в отпуске, 24-летняя девушка приютила у себя временно бездомного щенка. После возвращения домой она начала плохо себя чувствовать.

По предварительным данным, животное укусило ее и заразило бешенством, в результате чего норвежка умерла спустя два месяца.

Ранее сообщалось, что взбесившиеся мурены напали на группу туристов.