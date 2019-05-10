Названа причина задержания сотрудника Mash

Продюсер телеграм-канала Mash пытался получить в аэропорту Шереметьево записи переговоров пилотов самолета SSJ с диспетчерами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, задержанный запросил у диспетчеров записи переговоров.

«Запрос он подкрепил документом от имени Генпрокуратуры, который был подделкой», — утверждает собеседник агентства.

Авиадиспетчеры после этого обратились к сотрудникам правоохранительных органов. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело за подделку документов.

Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.