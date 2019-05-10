На Украине девочку довели до слез из-за советской символики

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В Запорожье полицейские довели до слез девочку из-за пилотки с красной звездой. Видео инцидента опубликовала на фейсбуке пользователь Катрин Янкина.

Судя по записи, правоохранители заставили девочку снять головной убор. На кадрах она обнимает маму и плачет.

Отвечая на вопрос о том, чем дети с подобной символикой угрожают обществу, полицейские сослались на украинский закон об осуждении коммунистического и нацистского режимов.

Ранее сообщалось, что на Украину не пустили двух человек из-за георгиевских ленточек.