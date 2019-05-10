Телеграм-канал Mash сообщил о задержании сотрудника

Телеграм-канал Mash сообщил о задержании одного из своих сотрудников, передает РИА «Новости».

«Наш журналист в ИВС(изолятор временного задержания. — «Газета.Ru»), <…> обыски, вся наша техника изъята, часть ребят провела по шесть часов на допросах (их пока отпустили)», — проинформировали в Mash.

Как отмечается, сотрудник вел расследование авиакатастрофы с SSJ в Шереметьево.

«Добывал информацию, общался с людьми, готовил кое-что важное. Он должен был встретиться с одним из агентов — тут-то его и задержали», — уточнили в Mash.

Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов рассказал об обысках в редакции.