Главред Mash сообщил об обысках в редакции

Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА «Новости».

Ранее несколько телеграм-каналов сообщили, что в Mash правоохранительные органы изымают компьютеры и отправляют на допросы наших сотрудников.

«И все это чистая правда», — сказал Иксанов.

Он не стал называть причину следственных действий в редакции, а также не сказал, какое именно ведомство проводит проверку.

Кроме того, главред пообещал работать, «даже если отнимут последний компьютер».