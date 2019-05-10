Лжемиллионерша Сорокина получила реальный срок

Американский суд приговорил лжемиллионершу Анну Сорокину к реальному сроку тюремного заключения, сообщает РИА «Новости».

Женщине предстоит отсидеть от 4 до 12 лет по обвинению в мошенничестве. Уточняется, что Сорокина проведет не менее четырех лет в тюрьме, после чего будет рассмотрен вопрос о возможности ее досрочного освобождения и депортации в Германию.

Также сообщается, что судью потряс обман, совершенный женщиной.

Анна Сорокина выдавала себя за наследницу 60-миллионного состояния в Германии и называла себя Анной Делви. Ее обвиняют в хищении $275 тысяч. Она жила в долг в дорогих нью-йоркских отелях и устраивала ужины для друзей в лучших ресторанах.