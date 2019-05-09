В Одессе на 9 мая начались столкновения

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В Одессе в ходе акции «Бессмертный полк» произошел конфликт, передает издание «Думская».

Как отмечается, в городе на акцию вышли 200 человек с портретами во главе с Морисом Ибрагимом. Как отмечается, перед колонной шли молодые люди с портретами воинов Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России).

«Морис требует убрать «биндеровцев». Полиция отделяет две группы и не дает им схлестнуться», — отмечает издание.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошли столкновения из-за георгиевской ленточки.