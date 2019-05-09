Стали известны подвиги деда Зеленского

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский 9 мая посетил могилу своего деда-фронтовика Семена Ивановича, пишет «Страна.Ua».

Согласно базе «Память народа», во время Второй мировой войны дед Зеленского был командиром минометного взвода, а затем стрелковой роты. В 1944 году его наградили двумя орденами Красной звезды.

Как отмечается, в базе также содержится описание подвига деда Зеленского. В боях с 23 января по 9 февраля 1944 года он со своим минометным взводом подавил огонь минбатареи, двух станковых пулеметов и трех ручных пулеметов. 1 февраля за селом Александровка он смог отбить 4 атаки и занять трофейный склад.

В документе также описывается случай, когда дед Зеленского, увидел подбитого танкиста. Он приказал бойцу своего взвода занять танк и вести огонь из пулемета по атакующей пехоте противника.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения.