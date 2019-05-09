В Киеве произошли столкновения из-за георгиевской ленточки
В Киеве произошли столкновения из-за георгиевской ленточки, пишет УНИАН.
Как отмечается, инцидент произошел во время подготовки акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является аналогом «Бессмертного полка». Активист заметил у одного из участников изображение георгиевской ленточки.
По данным издания, произошла небольшая стычка, но полиция быстро уладила конфликт.
Ранее сообщалось, что на Украину не пустили двух человек из-за георгиевских ленточек.