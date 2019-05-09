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В Киеве произошли столкновения из-за георгиевской ленточки, пишет УНИАН.

Как отмечается, инцидент произошел во время подготовки акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является аналогом «Бессмертного полка». Активист заметил у одного из участников изображение георгиевской ленточки.

По данным издания, произошла небольшая стычка, но полиция быстро уладила конфликт.

Ранее сообщалось, что на Украину не пустили двух человек из-за георгиевских ленточек.