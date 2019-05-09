Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве

В Киеве полиция задержала организатора аналога «Бессмертного полка» Елену Бережную, передает РИА «Новости».

«Полиция задержала организатора акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является аналогом «Бессмертного полка», правозащитницу Елену Бережную», — сообщили в полиции.

Правоохранительные органы объяснил задержание тем, что Бережная якобы нарушала общественный порядок.

При этом ранее сама Бережная сообщала, что придет на акцию в футболке, на которой есть цвета георгиевской ленты.

Ранее сообщалось, что женщину в советской военной форме задержали в Киеве.

В 2018 году Бережную задерживали на акции из-за георгиевской ленточки.