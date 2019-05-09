Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве
В Киеве полиция задержала организатора аналога «Бессмертного полка» Елену Бережную, передает РИА «Новости».
«Полиция задержала организатора акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является аналогом «Бессмертного полка», правозащитницу Елену Бережную», — сообщили в полиции.
Правоохранительные органы объяснил задержание тем, что Бережная якобы нарушала общественный порядок.
При этом ранее сама Бережная сообщала, что придет на акцию в футболке, на которой есть цвета георгиевской ленты.
Ранее сообщалось, что женщину в советской военной форме задержали в Киеве.
В 2018 году Бережную задерживали на акции из-за георгиевской ленточки.