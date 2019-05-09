Тело еще одного погибшего нашли на Алтае

<img src="//img.gazeta.ru/files3/747/12112747/RTR4O12Z-pic905-895x505-57775.jpg">

Спасатели обнаружили тело четвертого туриста из семи погибших под лавиной на Алтае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета (СК) по региону.

«Обнаружено тело четвертого погибшего туриста. Оно еще не доставлено в Горно-Алтайск на опознание», — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли тела трех погибших под лавиной на Алтае.

Группа состояла из девяти человек. Они находились на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, когда их застала лавина. Двоим девушкам из группы удалось выжить.