Взрывное устройство нашли в московском пруду

Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Черкизовском пруду на востоке Москвы полицейские обнаружили самодельное взрывное устройство, передает агентство «Москва».

«Из Черкизовского пруда извлечено, предположительно, самодельное взрывное устройство», — источник в правоохранительных органах.

На место выехали представители УФСБ.