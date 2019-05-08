Глава норвежского минздрава разрешила всем пить, курить и есть мясо

Норвежский министр здравоохранения Сильви Листхёуг заявила, что людям не следует запрещать курить сигареты, пить алкоголь и есть столько мяса, сколько захочется. Свое мнение она выразила в эфире местного радио, сообщает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что не собирается становиться «духовным наставником» и убеждать людей, что они должны жить по каким-то правилам.

«Я намерена предоставить людям достаточно информации в качестве основы для выбора. Я имею в виду, что людям должно быть позволено курить, пить и есть столько мяса, сколько они хотят», — сказала Листхёуг.

Она также выразила мнение, что чаще всего люди и так знают, какая пища и привычки являются вредными.

Ранее стало известно, что люди стали чаще и больше употреблять алкоголь.