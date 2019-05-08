На жалобы жителей рухнувшего дома о неоплате ЖКХ отреагировали власти Магнитогорска

Вернувшиеся в свои квартиры жители рухнувшего от взрыва газа дома в Магнитогорске не должны платить штрафы за неоплату ЖКХ. Об этом заявили местные власти, передает РИА «Новости».

«Через несколько недель они получили первые квитанции. В счетах указана сумма за коммунальные услуги с 1 апреля по факту потребления. За жилищные услуги выставлен счет также с 1 апреля – это за обслуживание и уборку лифтов, подъездов и придомовой территории. Никаких других дополнительных сумм в счетах и пени быть не может», — сообщили в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры региона.

Ранее в СМИ сообщалось, что жильцам разрушенного взрывом газа дома в Магнитогорске пришли счета за услуги ЖКХ со штрафами за все месяцы 2019 года.

До этого жильцы дома в Магнитогорске, где произошел взрыв газа жаловались на то, что не могут наследовать квартиры родственников.