МЧС внесло ясность в сообщения на ТВ про радиацию

Телевизионные каналы и радиостанции по ошибке предупредили жителей Тверской области о химической опасности, передает ТАСС.

Руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Наталья Козырева объяснила, что причиной объявления «химической тревоги» стал технический сбой.

«Причины технического сбоя будут выясняться, каким образом вышла информация, была запущена система оповещения населения на РТПЦ (Тверской областной радиотелевизионный передающий центр). Прошла трансляция на радио и на телевидении сигналов гражданской обороны», — сказала Козырева.

Отмечается, что радиационный фон в Тверской области в норме.

Утром 8 мая жители Тверской области получили сообщения по областному радио и на всех каналах телевидения о том, что в регионе объявлена «химическая тревога».