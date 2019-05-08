SSJ-100 не смог взлететь в Шереметьево

Еще один самолет SSJ-100 не смог подняться в небо из-за внезапно появившихся технических проблем. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Уточняется, что самолет Москва-Рига не смог отправиться в запланированный рейс и остался в Шереметьево вечером 7 мая.

По некоторым данным, поднявшиеся на борт пассажиры почувствовали в салоне запах гари и стали просить отменить рейс. Стюардессы вывели людей из самолета, чтобы специалисты проверили воздушное судно.

SSJ-100 пробыл в Шереметьево около двух часов, после чего все же вылетел, добавляет сайт.

Ранее появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100.

Лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший 5 мая в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.