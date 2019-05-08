SSJ-100 не смог взлететь в Шереметьево
Еще один самолет SSJ-100 не смог подняться в небо из-за внезапно появившихся технических проблем. Об этом сообщает сайт kp.ru.
Уточняется, что самолет Москва-Рига не смог отправиться в запланированный рейс и остался в Шереметьево вечером 7 мая.
По некоторым данным, поднявшиеся на борт пассажиры почувствовали в салоне запах гари и стали просить отменить рейс. Стюардессы вывели людей из самолета, чтобы специалисты проверили воздушное судно.
SSJ-100 пробыл в Шереметьево около двух часов, после чего все же вылетел, добавляет сайт.
Ранее появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100.
Лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший 5 мая в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.