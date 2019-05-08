Люди стали чаще и больше употреблять алкоголь

Уровень потребления алкоголя в мире за последние 27 лет существенно вырос. Об этом сообщает DW.

Как отмечается, на основе данных, полученных из 189 стран, потребление алкоголя с 1990 по 2017 года возросло на 70%. В исследовании принимали участие люди в возрасте от 15 до 99 лет. Выяснилось, что в 1990 году каждый человек возрастной группы употребил 5,9 литра спирта, в то время как в 2017 году этот показатель вырос до 6,5 литра.

Уточняется, что причинами такого роста стали общий прирост населения, а также выросшее потребление на душу населения. Причем прирост зависит от региона исследования. Так, в Китае, Индии и Вьетнаме наблюдается значительный рост потребления алкогольной продукции. А в восточноевропейских странах алкоголь, напротив, стали употреблять меньше.

Также подчеркивается, что количество трезвенников и пьяниц осталось на прежнем уровне.

Ранее сообщалось, что алкоголь запретили продавать в Кургане из-за природных пожаров.