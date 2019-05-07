В Шереметьево рассказали о действиях пожарных при крушении SSJ 100

В Шереметьево заявили, что пожарные расчеты и спасатели аэропорта подошли к загоревшемуся самолету SSJ 100 через минуту после посадки, сообщает РИА «Новости».

В аэропорту добавили, что нормативное время прибытия пожарно-спасательных расчетов составляет 3 минуты с момента объявления сигнала «Тревога».

В пресс-службе еще раз подтвердили, что возгорание самолета произошло после посадки.

Ранее стало известно, что самолет вернулся в аэропорт перед катастрофой из-за потери связи и автоматического управления бортом.