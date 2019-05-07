В Шереметьево сделали заявление по крушению SSJ 100

В аэропорту Шереметьево сделали заявление по хронологии крушения самолета SSJ 100, передает ТАСС.

Как стало известно, самолет вернулся в аэропорт перед катастрофой из-за потери связи и автоматического управления бортом.

В 18:30 самолет приземлился на взлетно-посадочную полосу Шереметьево, и после посадки произошло возгорание самолета.

«18.13 - КВС повторно доложил диспетчеру ОрВД о потере радиосвязи и дополнительно о потере автоматического управления ВС», — говорится в сообщении.

Ранее появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100.