В Шереметьево сделали заявление по крушению SSJ 100
В аэропорту Шереметьево сделали заявление по хронологии крушения самолета SSJ 100, передает ТАСС.
Как стало известно, самолет вернулся в аэропорт перед катастрофой из-за потери связи и автоматического управления бортом.
В 18:30 самолет приземлился на взлетно-посадочную полосу Шереметьево, и после посадки произошло возгорание самолета.
«18.13 - КВС повторно доложил диспетчеру ОрВД о потере радиосвязи и дополнительно о потере автоматического управления ВС», — говорится в сообщении.
Ранее появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100.