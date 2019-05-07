Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
В Сети появилась расшифровка переговоров диспетчеров с экипажем самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего 5 мая в Шереметьево. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что после попадания в воздушное судно молнии пилот счел повреждения серьезными, но не критическими, и передал на землю сигнал об угрозе, при которой нет необходимости в немедленной помощи. После этого самолет не смог сразу зайти на посадку, при этом были помехи со связью. После слов о необходимости аварийных служб на полосах, переговоры прекратились.
«Отказ связи, отказ автоматической системы управления самолетом. Заходит на посадку в штатном режиме, тревогу я объявил», — заявил один из диспетчеров.
Ранее источник усомнился в том, что причиной аварии самолета Sukhoi Superjet 100 5 мая в Шереметьево стали ошибки пилотов.
Лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший 5 мая в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.