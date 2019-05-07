Была ли давка в горящем SSJ 100, уточнила выжившая пассажир

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Пассажир лайнера Sukhoi Superjet 100 Людмила Тихонова прокомментировала информацию о давке при эвакуации в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РБК.

Она заявила, что никакой давки в самолете не было.

«Затора при эвакуации не было, упала только одна дама в возрасте между сиденьями, между бизнес-классом и салоном эконом-класса, но ее подняли и все побежали», — отметила Тихонова.

По ее словам, сведения о том, что в лайнере был затор из-за того, что люди доставали сумки, не соответствуют действительности.

Ранее были названы ошибки экипажа сгоревшего в Шереметьево SSJ 100.

Лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший 5 мая в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.