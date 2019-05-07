Московское метро изменило режим работы из-за парады Победы

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В столичном метро ряд станций с утра 7 мая и до окончания репетиций парада Победы и 9 мая изменят режим работы, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Отмечается, что в эти дни «Библиотека им. Ленина», «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» будут работать только на выход и пересадку пассажиров.

Также представители метрополитена добавили, что 7 и 9 мая во время построения колонн боевой техники будет ограничен выход из «Пушкинской», «Тверской», «Чеховской», «Маяковской», «Лубянки» в сторону Никольской и с «Китай-города» в сторону Ильинки, Варварки и Китайгородского проезда.

Помимо этого в День Победы вестибюль №1 станции «Парк Победы» будет работать только на выход, а вестибюль №2 — только на вход.

Ранее репетиция парада Победы также влияла на работу московского метрополитена.