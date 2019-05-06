О состоянии черных ящиков SSJ-100 рассказал МАК
Параметрический черный ящик самолета SSJ-100 серьезно поврежден, сообщает ТАСС со ссылкой на Межгосударственный авиационный комитет (МАК).
Также сообщается, что звуковой находится в удовлетворительном состоянии.
В МАК добавили, что «вся полетная информация скопирована, подготовлена для расшифровки и анализа».
Ранее Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при крушении SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево.
В результате катастрофы погиб 41 человек.