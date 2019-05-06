О состоянии черных ящиков SSJ-100 рассказал МАК

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Параметрический черный ящик самолета SSJ-100 серьезно поврежден, сообщает ТАСС со ссылкой на Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Также сообщается, что звуковой находится в удовлетворительном состоянии.

В МАК добавили, что «вся полетная информация скопирована, подготовлена для расшифровки и анализа».

Ранее Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при крушении SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево.

В результате катастрофы погиб 41 человек.