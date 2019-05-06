20 российских школ запретили ношение хиджабов

В Пензе 20 школ по требованию прокуратуры запретили ношение учащимися хиджабов, сообщает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что положения о школьной форме в этих школах не устанавливали прямой запрет на ношение религиозной одежды.

Прокуратура ввела запрет с целью «соблюдения основополагающих принципов противодействия экстремистской деятельности».

Ведомство пояснило, что действующее федеральное законодательство закрепляет принцип светского образования и не предусматривает возможность учащихся реализовывать свое право исповедовать религию и действовать сообразно своему вероисповеданию в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях.