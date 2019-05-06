Более 300 кошек нашли в канадской квартире

В канадском Торонто мужчина держал у себя в квартире более 300 кошек, сообщает CTV News.

Снимки животных опубликовала местная благотворительная организация.

На снимках видно, что кошками занято все пространство в квартире, включая мебель и подоконники.

Социальные службы направили животных ветеринарам, после чего им будут искать новый дом.

В марте в российском Тагиле в одной из квартир нашли стаю кошек, которые питалась останками друг друга, потому что четыре месяца были без хозяев.