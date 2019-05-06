Мемориал жертвам SSJ-100 появится в Мурманске
В Мурманске рассматривают возможность установить мемориал в память о погибших при крушении SSJ-100 в Шереметьево, передает РИА «Новости».
Врио губернатора области Андрей Чибис рассказал, что на заседании штаба договорились проработать установку памятника.
Он также заявил о необходимости прийти к соглашению с обществом, чтобы «достойно и правильно увековечить память погибших».
Ранее глава Североморска, летевший потерпевшим крушение самолетом, рассказал, что видел два удара молнии в правый двигатель.
В результате катастрофы погиб 41 человек.