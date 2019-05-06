Мемориал жертвам SSJ-100 появится в Мурманске

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В Мурманске рассматривают возможность установить мемориал в память о погибших при крушении SSJ-100 в Шереметьево, передает РИА «Новости».

Врио губернатора области Андрей Чибис рассказал, что на заседании штаба договорились проработать установку памятника.

Он также заявил о необходимости прийти к соглашению с обществом, чтобы «достойно и правильно увековечить память погибших».

Ранее глава Североморска, летевший потерпевшим крушение самолетом, рассказал, что видел два удара молнии в правый двигатель.

В результате катастрофы погиб 41 человек.