Найдены «Черные ящики» SSJ 100

На месте аварийной посадки самолета SSJ 100 в Шереметьево нашли «черные ящики». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на несколько источников.

Отмечается, что на месте ЧП были найдены два «черных ящика». Однако специалисты пока не могут найти еще два бортовых самописца.

По данным источников, «черные ящики» находились в хвостовой части самолета и сильно пострадали в результате ЧП.

Ранее сообщалось, что появилось видео начала пожара на борту SSJ 100 в Шереметьево из иллюминатора.

Накануне лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший в Мурманск, совершил вынужденную посадку в «Шереметьево» с баками, полными топлива. После соприкосновения с землей он загорелся. По последним данным, причиной возгорания стала неисправность электроприборов. В результате произошедшего погиб 41 человек.