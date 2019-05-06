Более 100 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали более 100 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Согласно данным на 08.18, во Внуково задержано четыре рейса и два отменено. В аэропорте Домодедово задержано 14 рейса и семь отменено.

Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали 75 рейсов.

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП с самолетом SSJ 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.

Накануне лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший в Мурманск, совершил вынужденную посадку в «Шереметьево» с баками, полными топлива. После соприкосновения с землей он загорелся. По последним данным, причиной возгорания стала неисправность электроприборов. В результате произошедшего погиб 41 человек.