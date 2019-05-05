13 человек погибли при аварийной посадке SSJ 100 в Шереметьево
Как минимум 13 человек погибли при аварийной посадке пассажирского самолета Superjet 100 в Шереметьево, следовавшего рейсом из Москвы в Мурманск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.
Источник также уточнил, что шестеро пострадали.
«Судьба части пассажиров неизвестна», — добавил источник.
Ранее СМИ сообщили, что при посадке горящего SSJ 100 в Шереметьево погибли 10 человек.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.