13 человек погибли при аварийной посадке SSJ 100 в Шереметьево

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Как минимум 13 человек погибли при аварийной посадке пассажирского самолета Superjet 100 в Шереметьево, следовавшего рейсом из Москвы в Мурманск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

Источник также уточнил, что шестеро пострадали.

«Судьба части пассажиров неизвестна», — добавил источник.

Ранее СМИ сообщили, что при посадке горящего SSJ 100 в Шереметьево погибли 10 человек.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.