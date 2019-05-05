Очевидец рассказал о возгорании самолета в Шереметьево

<img src="//img.gazeta.ru/files3/733/12339733/upload-05-pic905-895x505-59778.jpg">

Очевидец, находившийся в аэропорту, рассказал о возгорании самолета в столичном аэропорту Шереметьево, сообщает РЕН.

«Сотрудница на стойке рассказала, что самолета горит. И я побежал смореть», — рассказал он.

По его слоовам, он увидел большие клубы черного дыма, увидел, как машины поехали в его сторону

По его словам возгорание удалось быстро ликвидировать.

«Быстро поутшили, за минуту-две. Дым из черног стал белым», — сообщил очевидец.

5 мая самолет, вылетевший в Мурманск, был вынужден совершить аварийную посадку и загорелся. Есть данные о погибших.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.