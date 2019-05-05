Алкоголь запретили продавать в Кургане из-за природных пожаров

Власти Кургана временно запретили продажу алкоголя в городе и четырех соседних микрорайонах на фоне природных пожаров в Курганской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

Под запрет попали все виды алкогольной продукции, в том числе и пиво. Кроме того, реализация алкоголя запрещена как в розничных точках продажи, так и в заведениях общепита на вынос.

Отмечается, что ограничения связаны с введением особого противопожарного режима. Сроки действия запрета не уточняются.

Ранее сообщалось, что от природных пожаров пострадали десять человек в Курганской области.