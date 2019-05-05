Папа Римский захотел помочь Украине

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Папа Римский Франциск пригласил в Рим лидеров Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ). Об этом сообщает портал Vatican news со ссылкой на заявление пресс-службы.

Как отмечается, встреча должна состояться 5-6 июля.

Понтифик таким образом намерен выразить близость к общине, а также поддержать усиления по установлению мира в той «деликатной и сложной» ситуации, в которой оказалась Украина. По итогам встречи папа Римский хочет глубоко проанализировать нужды страны, чтобы понять, какую помощь может оказать церковь.

На мероприятие приглашены верховный архиепископ и члены Постоянного синода и митрополитов УГКЦ.

Ранее сообщалось, что папа Римский хочет «заехать» в Россию.