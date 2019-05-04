Арестован зарезавший сестру с шизофренией основатель LinguaLeo
Дюртюлинский районный суд арестовал создателя приложения для изучения языков LinguaLeo Айнура Абдулнасырова, который убил свою сестру с шизофренией. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».
Уточняется, что суд арестовал Абдулнасырова на два месяца, то есть до начала июля. Следователи обвиняют его в убийстве своей сестры
До этого стало известно, что Абдулнасыров нанес сестре Эльвире Абдулнасыровой не менее семи ножевых ранений. Абдулнасыров признал свою вину.
Ранее сообщалось, что шизофренией страдала убитая основателем LinguaLeo.