Возбуждено уголовное дело после гибели звезд Stand Up в ДТП

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело после аварии, в которой погибли сразу два участника комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУМВД по краю.

Уточняется, что в аварии также погибли еще три человека. В настоящее время их тела пытаются опознать. Кроме того, в ДТП пострадали и смогли выжить еще два человека.

По данным УМВД, ДТП произошло вечером 3 мая на 11-м километре автодороги Белореченск - Нижневеденеевский. Один из водителей при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с двигающемся по своей полосе автомобилем. После столкновения машины загорелись.

Ранее стали известны детали гибели попавших в аварию звезд Stand Up.