Короля Таиланда официально короновали

Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.

Во время торжественного мероприятия король надел на голову семикилограммовую «корону Победы».

Стоить отметить, что Рама X вступил на престол в 2016 году сразу после смерти отца короля Пхумипхона Адулъядета, царствовавшего в Таиланде 70 лет, с 1946 по 2016 год. Торжественная коронация нового монарха была отложена в 2016 году в связи с трауром по усопшему королю.

Ранее сообщалось, что король Таиланда вступил в брак с генералом.