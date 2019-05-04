Короля Таиланда официально короновали
Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Во время торжественного мероприятия король надел на голову семикилограммовую «корону Победы».
Стоить отметить, что Рама X вступил на престол в 2016 году сразу после смерти отца короля Пхумипхона Адулъядета, царствовавшего в Таиланде 70 лет, с 1946 по 2016 год. Торжественная коронация нового монарха была отложена в 2016 году в связи с трауром по усопшему королю.
Ранее сообщалось, что король Таиланда вступил в брак с генералом.