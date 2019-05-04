Бутина рассказала, когда надеется выйти из тюрьмы

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Православный священник Виктор Потапов, который посещает россиянку Марию Бутину в тюрьме, рассказал о ее планах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, девушка надеется выйти на свободу к 23 ноября.

«Конечно, Мария надеялась, что она будет отпущена к настоящему моменту. Сейчас она надеется, что к 23 ноября она наконец-то станет свободной женщиной», — сказал Потапов.

Он уточнил, что срок Бутиной заканчивается в конце года, но за хорошее поведение ее могут отпустить раньше.

Ранее сообщалось, что Россия направила США ноту протеста из-за Бутиной.

Мария Бутина была задержана в США в 2018 году. Россиянка признала себя виновной и пошла на сделку со следствием.