Основатель LinguaLeo из РФ оказался убийцей собственной сестры
Создатель приложения для изучения языков LinguaLeo Айнур Абдулнасыров оказался подозреваемым по делу об убийстве собственной сестры в Башкирии, передает ТАСС.
Следственный комитет по Башкирии уже предъявил ему обвинение по статье «убийство».
«С задержанным проведены первоначальные следственные действия, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в СК.
Сообщается, что обвиняемый уже признал свое вину.
Ранее сообщалось, что житель поселке Дюртюли в Башкирии убил свою сестру, страдавшую шизофренией. Он нанес ей по меньшей мере 8 ударов в шею, от полученных травм женщина скончалась на месте.