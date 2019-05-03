Основатель LinguaLeo из РФ оказался убийцей собственной сестры

Создатель приложения для изучения языков LinguaLeo Айнур Абдулнасыров оказался подозреваемым по делу об убийстве собственной сестры в Башкирии, передает ТАСС.

Следственный комитет по Башкирии уже предъявил ему обвинение по статье «убийство».

«С задержанным проведены первоначальные следственные действия, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в СК.

Сообщается, что обвиняемый уже признал свое вину.

Ранее сообщалось, что житель поселке Дюртюли в Башкирии убил свою сестру, страдавшую шизофренией. Он нанес ей по меньшей мере 8 ударов в шею, от полученных травм женщина скончалась на месте.