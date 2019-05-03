Появилось видео с уносящим ребенка в море воздушным шаром
В Крыму СМИ опубликовали видео инцидента с воздушным шаром, уносящим 12-летнюю девочку в открытое море.
На кадрах видно, что шар приземлился во дворе частного домовладения. Корзина находится в ровном положении, но сам воздушный шар порван.
Ранее стало известно, что ситуация произошла из-за неудачной посадки воздушного шара. На шаре каталась семья из четырех человек, а также инструктор.
Однако при приземлении вышло так, что четверо взрослых оказались за пределами шара, в то время как ребенок остался.