Появилось видео с уносящим ребенка в море воздушным шаром

В Крыму СМИ опубликовали видео инцидента с воздушным шаром, уносящим 12-летнюю девочку в открытое море.

На кадрах видно, что шар приземлился во дворе частного домовладения. Корзина находится в ровном положении, но сам воздушный шар порван.

Ранее стало известно, что ситуация произошла из-за неудачной посадки воздушного шара. На шаре каталась семья из четырех человек, а также инструктор.

Однако при приземлении вышло так, что четверо взрослых оказались за пределами шара, в то время как ребенок остался.