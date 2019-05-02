Мужчина открыл стрельбу по людям в Москве

В Москве мужчина открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

Как отмечается, его уже задержала полиция.

Уточняется, что сообщение о случившемся поступило в 01.00 мск. Инцидент произошел на улице Солнечная.

По данным правоохранительных органов, возле площадки для выгула собак произошел конфликт между гражданами. Один из них сходил домой и оттуда, предположительно, вынес помповое ружье. Затем мужчина сделал несколько выстрелов.

«В результате стрельбы ранения получили четыре человека», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу в Москве.