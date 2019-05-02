Мужчина открыл стрельбу по людям в Москве
В Москве мужчина открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.
Как отмечается, его уже задержала полиция.
Уточняется, что сообщение о случившемся поступило в 01.00 мск. Инцидент произошел на улице Солнечная.
По данным правоохранительных органов, возле площадки для выгула собак произошел конфликт между гражданами. Один из них сходил домой и оттуда, предположительно, вынес помповое ружье. Затем мужчина сделал несколько выстрелов.
«В результате стрельбы ранения получили четыре человека», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу в Москве.