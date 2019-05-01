Заведующая детсадом заставила ребенка встать на колени и целовать землю

Заведующая детским садом в Краснодаре, силой заставила ребенка опуститься на колени и целовать землю. Об этом сообщает «Звезда» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

В сети появился ролик, на котором видно, как женщина кричит на детей и силой заставляет одного из ребят встать на колени, чтобы «поцеловать землю, которая его кормит». В это время другие дети находятся рядом. Кроме того, позже к женщине подходят другие работники, но они не пытаются остановить ее.

Отмечается, что видео сняли прохожие. На протяжение всей записи педагог кричит на детей и грубо выражается.

«На колени подонок я сказала! Целуй землю..., которая тебя кормит и поит», — кричала женщина.

В МВД уточнили, что инцидент произошел 30 апреля в краснодарском детском саду «Звездочка».