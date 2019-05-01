Шествие против ликвидации русских школ прошло в Латвии

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Депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов заявил, что в Риге прошло шествие против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в акции приняли участие около пяти тысяч человек. Они устроили митинг в одном из рижских парков.

Он выразил благодарность участникам шествия и призвал их не сдаваться.

«Пока мы живы, пока мы говорим сегодня по-русски, пока способны организовать этот марш в центре Риги, мы не побеждены и непобедимы!» — заявил Митрофанов.

Ранее сообщалось, что перевод русских школ на латышский язык признали конституционным.