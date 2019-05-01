Шествие против ликвидации русских школ прошло в Латвии
Депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов заявил, что в Риге прошло шествие против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в акции приняли участие около пяти тысяч человек. Они устроили митинг в одном из рижских парков.
Он выразил благодарность участникам шествия и призвал их не сдаваться.
«Пока мы живы, пока мы говорим сегодня по-русски, пока способны организовать этот марш в центре Риги, мы не побеждены и непобедимы!» — заявил Митрофанов.
Ранее сообщалось, что перевод русских школ на латышский язык признали конституционным.