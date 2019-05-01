В Москве в среду ожидается до +16°С

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В Москве в среду, 1 мая, ожидается до +16°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе составит от +14°С до +16°С.

Днем ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.