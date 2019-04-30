Минздрав хочет запретить отрицание ВИЧ
Российский Минздрав создал проект закона, который бы запрещал распространять сведения, призывающие россиян отказаться от лечения ВИЧ. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.
Согласно проекту закона, в стране могут запретить распространять недостоверные данные о влиянии инфекции на организм человека, которые бы могли призвать россиян к отказу от профилактики и лечения ВИЧ.
Планируется, что этот проект дополнит закон № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в России заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)».
В настоящее время проект находится на этапе публичного обсуждения текста проекта.