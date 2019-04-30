Стала известна причина задержания министра из Дагестана

Стала известна причина задержания министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Как отмечается, Хасбулатов был задержан сотрудниками полиции в связи с уголовным делом о хищении более чем 20 млн рублей при исполнении государственных контрактов на оснащение многофункциональных центров республики.

Ранее сообщалось, что задержан глава Минэкономики Дагестана.