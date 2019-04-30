В Москве во вторник ожидается до +14°С

В Москве во вторник, 30 апреля, ожидается до +14°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе составит от +12°С до +14°С.

Днем будет малооблачно. Без осадков. Ветер переменных направлений 2- 7 м/c

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.