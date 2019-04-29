В США зафиксировали крупнейшую вспышку кори за последние 25 лет

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За последнюю неделю в Соединенных Штатах были зафиксированы 78 случаев заболевания корью, с начала года этот показатель достиг 704 случаев и поставил рекорд за последние 25 лет, сообщает Reuters со ссылкой на федеральных чиновников здравоохранения США.

Отмечается, что в 22 штатах также были зафиксированы случаи «чрезвычайно заразной» кори, некоторые из них — со смертельным исходом.

Ранее сообщалось, что в окружении президента США Дональда Трампа нашлась антипрививочница.