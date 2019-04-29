Спецназ подавил бунт подростков в психлечебнице в США

В психиатрической лечебнице для подростков Red Rock Canyon School в американском штате Юта несовершеннолетние пациенты устроили бунт, есть пострадавшие. Об этом сообщает местный интернет-портал Southern Utah Now.

По данным портала, вечером 28 апреля в лечебнице началась массовая драка, в результате которой «множество» человек пострадали, однако точное из количество не приводится.

Отмечается, что для подавления беспорядков в учреждение были направлены бойцы штурмовой группы SWAT. Как минимум один человек был задержан.

Red Rock Canyon School — лечебный центр для подростков с особенностями развития, которым «недостаточно амбулаторной медпомощи».

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