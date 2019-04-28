Верная собака не отходила от умершего в походе хозяина

Верная собака по кличке Дэйзи не отходила от своего хозяина, который умер во время похода в США. Об этом сообщает Sky News.

Как отмечается, 64-летний мужчина отправился на туристическую прогулку в вместе со своим питомцем, однако во время похода он скончался от заболевания сердца.

Тело умершего было найдено у реки недалеко от города Итонвилль. Собака не отходила от своего хозяина и подавала голос, благодаря чему их смогли найти.

«Это был печальный конец тяжелых поисков....», — отметили затем люди, помогавшие разыскивать мужчину.

Ранее сообщалось, что собака спасла хозяина от напавшего с ножом пьяницы.