Сильный ветер сорвал крыши с 12 зданий в Башкирии

В Башкирии из-за сильного ветра пострадали не менее 12 зданий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС по региону.

В МЧС уточнили, что ветер достигал местами порывами до 21 м/с. Он снес крыши 12 жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов ЖКХ в Аургазинском, Ишимбайском и Гафурийском районах.

Отмечается, что в настоящее время на местах происшествия работают 13 единиц техники и 26 спасателей.

Ранее сообщалось, что самолет снесло ветром во время посадки в аэропорту Лондона.