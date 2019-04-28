Более 270 человек умерли, считая голоса на выборах в Индонезии

Пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Индонезии Ариф Прийо Сусанто заявил, что минимум 272 сотрудника скончались от переутомления в процессе подсчета голосов после всеобщих выборов в стране 17 апреля. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Кроме того, еще 1878 — заболели от переутомления, связанного с ненормированной работой.

По словам Сусанто, в настоящее время министерство финансов работает над выплатой компенсаций семьям погибших.

Отмечается, что у многих погибших и госпитализированных рабочий день начался в 05:00 утра, а закончился только спустя сутки.

Ранее сообщалось, что считая голоса на выборах в Индонезии умерли более 50 человек умерли.